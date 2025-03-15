Шалена п'ятниця 2 — трейлер і дата виходу комедії

Фільм "Ще одна шалена п'ятниця". Фото: IMDb

Улюблена комедія "нульових" від Walt Disney Pictures повертається. Через 22 роки акторки Джеймі Лі Кертіс та Ліндсі Логан знову з'являться на екранах у "Ще одній шаленій п'ятниці".

На YouTube вийшов перший офіційний тизер-трейлер комедії.

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Фантастична комедія про обмін тілами знову розповість історію родини Коулман. Тесс (Джеймі Лі Кертіс) та Анна (Ліндсі Логан) у минулому вже подолали кризу ідентичності, але на них чекає нове випробування. Анна вже сама мама, а зовсім скоро в неї з'явиться ще й падчерка. Тож тепер їй треба об'єднати дві родини.

Окрім Логан та Лі Кертіс до своєї ролі повернеться актор Чед Майкл Мюррей, який у першій частині зіграв Джека, шкільне кохання Анни.

Очікується, що в український прокат стрічка вийде 7 серпня 2025 року.

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