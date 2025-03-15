Чумовая пятница 2 — трейлер и дата выхода комедии

"Еще одна чумовая пятница" с Лохан и Ли Кертис — первый трейлер
Любимая комедия "нулевых" от Walt Disney Pictures возвращается. Через 22 года актрисы Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан снова появятся на экранах в "Еще одной чумовой пятнице".
На YouTube вышел первый официальный тизер-трейлер комедии.
"Еще одна чумовая пятница" — трейлер и дата премьеры
Фантастическая комедия об обмене телами снова расскажет историю семьи Коулман. Тесс (Джейми Ли Кертис) и Анна (Линдси Лохан) в прошлом уже преодолели кризис идентичности, но их ждет новое испытание. Анна уже сама мама, а совсем скоро у нее появится еще и падчерица. И теперь ей надо объединить две семьи.
Кроме Лохан и Ли Кертис к своей роли вернется актер Чед Майкл Мюррей, который в первой части сыграл Джека, школьную любовь Анны.
Ожидается, что в украинский прокат лента выйдет 7 августа 2025 года.
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