Чумовая пятница 2 — трейлер и дата выхода комедии

Фильм "Еще одна чумовая пятница". Фото: IMDb

Любимая комедия "нулевых" от Walt Disney Pictures возвращается. Через 22 года актрисы Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан снова появятся на экранах в "Еще одной чумовой пятнице".

На YouTube вышел первый официальный тизер-трейлер комедии.

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Фантастическая комедия об обмене телами снова расскажет историю семьи Коулман. Тесс (Джейми Ли Кертис) и Анна (Линдси Лохан) в прошлом уже преодолели кризис идентичности, но их ждет новое испытание. Анна уже сама мама, а совсем скоро у нее появится еще и падчерица. И теперь ей надо объединить две семьи.

Кроме Лохан и Ли Кертис к своей роли вернется актер Чед Майкл Мюррей, который в первой части сыграл Джека, школьную любовь Анны.

Ожидается, что в украинский прокат лента выйдет 7 августа 2025 года.

Напомним, сеть "разорвал" новый детективный мини-сериал от Netflix. Также мы писали, что вышел официальный трейлер "Формулы-1" с Брэдом Питтом.