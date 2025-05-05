Четыре времени года на Netflix — сюжет, актеры и где смотреть

Сериал "Четыре времени года". Фото: Netflix

На стриминговой площадке Netflix состоялась премьера сериала "Четыре времени года". Новая комедия уже успела покорить сердца зрителей.

Новини.LIVE рассказывает о сериале подробнее.

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О чем сериал "Четыре времени года"

В центре сюжета три супружеские пары, которые не просто дружат между собой на протяжении 30 лет, но и вместе ездят на отдых каждый сезон. Но веселая традиция и многолетняя дружба оказываются под угрозой, когда одна из пар решает развестись.

В сериале снялись Тина Фей, Стив Карелл, Колман Доминго, Уилл Форте, Кэрри Кенни, Марко Кальвани и Эрика Хеннингсен.

Комедийный сериал "Четыре времени года". Фото: Netflix

Благодаря харизматичным актерам, небанальному сюжету и скрытым смыслам "Четыре времени года" стали быстро набирать популярность. В соцсетях зрители поделились своими приятными впечатлениями от просмотра.

"Лучший сериал за последнее время".

"Вроде все так с юмором, а на самом деле важные вопросы освещаются".

"Замечательный сериал о чувствах, эмоциях, отношениях и работе над ними".

"Замечательный сериал. Одновременно легкий и наделенный смыслами".

На платформе Netflix уже доступны все 8 серий в украинском дубляже и на языке оригинала с субтитрами.

Напомним, Netflix выпустил первый трейлер новой части "Улицы ужаса". А также на стриминговой площадке выйдет романтическая комедия с Лесей Никитюк.