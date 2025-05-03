У Росії показали серіал з українськими акторами — фото

Серіал "3+3". Фото: ТРК "Україна"

На головному пропагандистському каналі в Росії показали серіал "3+3?" з українськими акторами. Проєкт був відзнятий ще до повномасштабної війни скандальною режисеркою Оксаною Байрак.

Про це розповіла OBOZ.UA українська акторка Катерина Тишкевич, яка також брала участь у зніманнях.

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Як розповіла артистка, знімання серіалу відбувалися в Україні ще до початку повномасштабної війни. Очікувалося, що проєкт покажуть в Україні, однак цього не сталося. Натомість зрадниця Байрак, яка втекла до Росії, погодилася на трансляцію в країні-агресорці.

Катерина Тишкевич у серіалі "3+3?". Фото: скриншот

Окрім Тишкевич, у серіалі також взяли участь Дар'я Трегубова, Анна Сагайдачна, Дмитро Вівчарюк, Ірина Мельник, Богдан Осадчук, Фрося Мельник, а також сама режисерка.

"Буквально декілька місяців тому він вийшов, але не в нас — у Росії. Я була дуже здивована, коли про це дізналася. Показ відбувся на Першому каналі. Написала Даші Трегубовій, яка теж грала в цій картині, бо аж серце прихопило від обурення. А вона відписала, що на це можна подивитися і з іншого боку, мовляв, там прекрасно знають про нашу позицію, тому це їм треба хвилюватися, що дають в ефір свідомих українців", — розповіла Тишкевич.

Дар'я Трегубова у серіалі. Фото: скриншот

Зазначимо, що під час вторгнення скандальна режисерка Байрак підтримала окупантів. Певний час вона перебувала в Одеській області, однак 2023 року стало відомо, що режисерка знімає новий серіал для пропагандистського телеканалу "Росія 1". У своїх соцмережах Байрак підтримала кремлівського диктатора Путіна, але при цьому продовжує називати себе "патріоткою України".

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