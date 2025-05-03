В России показали сериал с украинскими актерами — фото

Сериал с украинскими актерами показали в РФ — реакция звезд
На главном пропагандистском канале в России показали сериал "3+3?" с украинскими актерами. Проект был снят еще до полномасштабной войны скандальным режиссером Оксаной Байрак.
Об этом рассказала OBOZ.UA украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая также участвовала в съемках.
Сериал с украинскими актерами показали на "Первом канале" в РФ
Как рассказала артистка, съемки сериала проходили в Украине еще до начала полномасштабной войны. Ожидалось, что проект покажут в Украине, однако этого не произошло. Зато предательница Байрак, которая сбежала в Россию, согласилась на трансляцию в стране-агрессоре.
Кроме Тышкевич, в сериале также приняли участие Дарья Трегубова, Анна Сагайдачная, Дмитрий Вивчарюк, Ирина Мельник, Богдан Осадчук, Фрося Мельник, а также сама режиссер.
"Буквально несколько месяцев назад он вышел, но не у нас — в России. Я была очень удивлена, когда об этом узнала. Показ состоялся на Первом канале. Написала Даше Трегубовой, которая тоже играла в этой картине, потому что аж сердце прихватило от возмущения. А она отписала, что на это можно посмотреть и с другой стороны, мол, там прекрасно знают о нашей позиции, поэтому это им надо волноваться, что дают в эфир сознательных украинцев", — рассказала Тышкевич.
Отметим, что во время вторжения скандальный режиссер Байрак поддержала оккупантов. Некоторое время она находилась в Одесской области, однако в 2023 году стало известно, что режиссер снимает новый сериал для пропагандистского телеканала "Россия 1". В своих соцсетях Байрак поддержала кремлевского диктатора Путина, но при этом продолжает называть себя "патриоткой Украины".
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