В России показали сериал с украинскими актерами — фото

Сериал "3+3". Фото: ТРК "Украина"

На главном пропагандистском канале в России показали сериал "3+3?" с украинскими актерами. Проект был снят еще до полномасштабной войны скандальным режиссером Оксаной Байрак.

Об этом рассказала OBOZ.UA украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая также участвовала в съемках.

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Как рассказала артистка, съемки сериала проходили в Украине еще до начала полномасштабной войны. Ожидалось, что проект покажут в Украине, однако этого не произошло. Зато предательница Байрак, которая сбежала в Россию, согласилась на трансляцию в стране-агрессоре.

Екатерина Тышкевич в сериале "3+3?". Фото: скриншот

Кроме Тышкевич, в сериале также приняли участие Дарья Трегубова, Анна Сагайдачная, Дмитрий Вивчарюк, Ирина Мельник, Богдан Осадчук, Фрося Мельник, а также сама режиссер.

"Буквально несколько месяцев назад он вышел, но не у нас — в России. Я была очень удивлена, когда об этом узнала. Показ состоялся на Первом канале. Написала Даше Трегубовой, которая тоже играла в этой картине, потому что аж сердце прихватило от возмущения. А она отписала, что на это можно посмотреть и с другой стороны, мол, там прекрасно знают о нашей позиции, поэтому это им надо волноваться, что дают в эфир сознательных украинцев", — рассказала Тышкевич.

Дарья Трегубова в сериале. Фото: скриншот

Отметим, что во время вторжения скандальный режиссер Байрак поддержала оккупантов. Некоторое время она находилась в Одесской области, однако в 2023 году стало известно, что режиссер снимает новый сериал для пропагандистского телеканала "Россия 1". В своих соцсетях Байрак поддержала кремлевского диктатора Путина, но при этом продолжает называть себя "патриоткой Украины".

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