Вігго Мортенсен показався у футболці з тризубом — відео

Зірка "Володаря перснів" показався у футболці з гербом України
Американський актор Вігго Мортенсен в черговий раз підтримав Україну. Зірку "Володаря перснів" помітили у футболці з тризубом.
Актора заскочили журналісти видання ARA в Іспанії.
Вігго Мортенсен одягнув футболку з гербом України
Голлівудський актор перебував у Іспанії відпустці, але навіть у повсякденному життя вирішив показати свою підтримку українцям. Мортенсен під час поїздки був одягнений у чорну футболку із намальованим білим тризубом.
Актор поспілкувався з журналістами на вокзалі у Барселоні. Зірка кіно застав тотальний блекаут в Іспанії, через який його поїзд до Мадрида також затримався. Але, за словами Мортенсена, він із порозумінням поставився до ситуації в країні та не переймається через затримку.
Зазначимо, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення зірка "Володаря перснів" підтримав українців та засудив дії Кремля. Під час війни актор навіть побував в Україні та відвідав кінофестиваль у Чернівцях.
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