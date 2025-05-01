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Зірка "Володаря перснів" показався у футболці з гербом України

1 травня 2025 11:48
Марія Коваленко - Редактор
Вігго Мортенсен показався у футболці з тризубом — відео
Вігго Мортенсен. Фото: скриншот
Марія Коваленко - Редактор

Американський актор Вігго Мортенсен в черговий раз підтримав Україну. Зірку "Володаря перснів" помітили у футболці з тризубом.

Актора заскочили журналісти видання ARA  в Іспанії.

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Голлівудський актор перебував у Іспанії відпустці, але навіть у повсякденному життя вирішив показати свою підтримку українцям. Мортенсен під час поїздки був одягнений у чорну футболку із намальованим білим тризубом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актор поспілкувався з журналістами на вокзалі у Барселоні. Зірка кіно застав тотальний блекаут в Іспанії, через який його поїзд до Мадрида також затримався. Але, за словами Мортенсена, він із порозумінням поставився до ситуації в країні та не переймається через затримку.

Зазначимо, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення зірка "Володаря перснів" підтримав українців та засудив дії Кремля. Під час війни актор навіть побував в Україні та відвідав кінофестиваль у Чернівцях.

Нагадаємо, актор-воїн Гарік Бірча вперше за тривалий час приїхав до Києва. Також ми писали, що оскароносний Шон Пенн зніме фільм про українського пілота Джуса.

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