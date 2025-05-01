Вигго Мортенсен показался в футболке с трезубцем - видео

Вигго Мортенсен. Фото: скриншот

Американский актер Вигго Мортенсен в очередной раз поддержал Украину. Звезду "Властелина колец" заметили в футболке с трезубцем.

Актера застали журналисты издания ARA в Испании.

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Голливудский актер находился в Испании отпуске, но даже в повседневной жизни решил показать свою поддержку украинцам. Мортенсен во время поездки был одет в черную футболку с нарисованным белым трезубцем.

Актер пообщался с журналистами на вокзале в Барселоне. Звезда кино застал тотальный блэкаут в Испании, из-за которого его поезд в Мадрид также задержался. Но, по словам Мортенсена, он с пониманием отнесся к ситуации в стране и не переживает из-за задержки.

Отметим, что с первых дней полномасштабного российского вторжения звезда "Властелина колец" поддержал украинцев и осудил действия Кремля. Во время войны актер даже побывал в Украине и посетил кинофестиваль в Черновцах.

Напомним, актер-воин Гарик Бирча впервые за долгое время приехал в Киев. А также мы писали, что оскароносный Шон Пенн снимет фильм об украинском пилоте Джусе.