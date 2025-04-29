Гарік Бірча зараз — актор-воїн вперше за довгий час показався на публіці

Гарік Бірча. Фото: instagram.com/garik_bircha

Український актор та військовослужбовець Гарік Барча вперше за довгий час показався на публіці. Зірка "Ліги сміху" приїхав до Києва на вихідні.

Світлиною з товаришем поділився соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя в Instagram.

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У своєму фотоблогу співак поділився із фанатами рідкісною світлиною із актором. Знаменитості зустрілися в одному зі столичних закладів на каву.

У підписі до фото Тополя нагадав, що Бірча пішов добровольцем на передову ще в перші місяці повномасштабного вторгнення, але, попри нову складну місію, не втратив свого почуття гумору.

"Сусід прибув в Київ у відпустку. Зустрілися на каву. Гарік Бірча мобілізувався добровольцем в перший місяць. Доповідаю, почуття гумору — при ньому, на місці. Все буде Україна!", — підписав фото Тополя.

Гарік Бірча і Тарас Тополя. Фото: instagram.com/tarastopolia

У коментарях під фото шанувальники подякували актору за захист та пораділи за їхню зустріч із товаришем.

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