Гарик Бирча сейчас - актер-воин впервые за долгое время показался на публике

Гарик Бирча. Фото: instagram.com/garik_bircha

Украинский актер и военнослужащий Гарик Барча впервые за долгое время показался на публике. Звезда "Лиги смеха" приехал в Киев на выходные.

Фотографией с товарищем поделился солист группы "Антитіла" Тарас Тополя в Instagram.

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В своем фотоблоге певец поделился с фанатами редкой фотографией с актером. Знаменитости встретились в одном из столичных заведений на кофе.

В подписи к фото Тополя напомнил, что Бирча пошел добровольцем на передовую еще в первые месяцы полномасштабного вторжения, но, несмотря на новую сложную миссию, не потерял своего чувства юмора.

"Сосед прибыл в Киев в отпуск. Встретились на кофе. Гарик Бирча мобилизовался добровольцем в первый месяц. Докладываю, чувство юмора — при нем, на месте. Все будет Украина!", — подписал фото Тополя.

Гарик Бирча и Тарас Тополя. Фото: instagram.com/tarastopolia

В комментариях под фото поклонники поблагодарили актера за защиту и порадовались за их встречу с товарищем.

Напомним, голливудская звезда Шон Пенн планирует снять фильм о пилоте Джусе, погибшем во время войны. А также стало известно, что в Украину приезжал известный американский режиссер.