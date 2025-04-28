Шон Пенн зніме фільм про пілота "Джуса" — відео

Мама загиблого пілота Андрія Пільщикова "Джуса" — Лілія Авер'янова. Фото: Новини.LIVE

Американський кінорежисер хоче відзняти документальний фільм про загиблого українського пілота Андрія Пільщикова "Джуса". Цей проєкт має на меті укріпити відносини США та України.

Мати Героя України Лілія Авер'янова розповіла деталі журналістам Новини.LIVE.

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Мати пілота Лілія Авер'янова заявила про плани відомого кінорежисера на відкритті експозиції пам'яті загиблого "Джуса". Вона розповіла, що Шон Пенн спілкувався з Андрієм за його життя. Ще тоді хотів зафільмувати пілота, адже той не боявся камери — був органічний та щирий, а також присвятив своє життя небу.

Андрій Пільщиков загинув 25 серпня 2024 року. Його життя обірвалось в авіатрощі на Житомирщині разом з колегами В'ячеславом Мінкою та Сергієм Проказіним. Герой залишив по собі не лише історичні подвиги, а й великий домашній архів. Саме його хочуть додати у фільм близькі пілота.

"Я показала йому (ред.— Шону Пенну) деякі відео, і він сказав, що це точно треба використати. Зараз ми мучимося над тим, який придумати сюжет, навколо чого це все заплести. Треба зосередитися на тому, щоб використати цей матеріал тепер на підтримку Україні. Коли ми вперше це задумували, тоді була інша обстановка. Тепер нам треба максимально використати це все, як ниточку, яка сполучає США з Україною", — розповіла Лілія Авер'янова.

Шон Пенн та Лілія Авер'янова. Фото: Facebook

Нагадаємо, американський режисер Шон Пенн на вихідних зустрівся з матір"ю "Джуса" Лілією Авер'яновою. Також у столиці відкрилась експозиція присвячена пам'яті Андрія "Джуса" Пільщикова.