Шон Пенн снимет фильм о пилоте "Джуса" - видео

Мама погибшего пилота Андрея Пильщикова "Джуса" — Лилия Аверьянова. Фото: Новини.LIVE

Американский кинорежиссер хочет снять документальный фильм о погибшем украинском пилоте Андрее Пильщикове под псевдо "Джус". Этот проект имеет цель укрепить отношения США и Украины.

Мать Героя Украины Лилия Аверьянова рассказала детали журналистам Новини.LIVE.

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Мать пилота Лилия Аверьянова заявила о планах известного кинорежиссера на открытии экспозиции памяти погибшего "Джуса". Она рассказала, что Шон Пенн общался с Андреем при его жизни. Еще тогда хотел зафильмовать пилота, ведь тот не боялся камеры — был органичен и искренен, а также посвятил свою жизнь небу.

Андрей Пильщиков погиб 25 августа 2024 года. Его жизнь оборвалась в авиакатастрофе на Житомирщине вместе с коллегами Вячеславом Минкой и Сергеем Проказиным. Герой оставил после себя не только исторические подвиги, но и большой домашний архив. Именно его хотят добавить в фильм близкие пилота.

"Я показала ему (ред. — Шону Пенну) некоторые видео, и он сказал, что это точно надо использовать. Сейчас мы мучаемся над тем, какой придумать сюжет, вокруг чего это все заплести. Надо сосредоточиться на том, чтобы использовать этот материал теперь в поддержку Украины. Когда мы впервые это задумывали, тогда была другая обстановка. Теперь нам надо максимально использовать это все, как ниточку, которая соединяет США с Украиной", — рассказала Лилия Аверьянова.

Шон Пенн и Лилия Аверьянова. Фото: Facebook

Напомним, американский режиссер Шон Пенн на выходных встретился с матерью "Джуса" Лилией Аверьяновой. Также в столице открылась экспозиция, посвященная памяти Андрея "Джуса" Пильщикова .