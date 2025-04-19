Шон Пенн зустрівся з матір'ю загиблого пілота Джуса — фото

Шон Пенн. Фото: Wikipedia

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн зустрівся із матір'ю загиблого пілота Андрія Пільщикова, відомого за позивним "Джус". Лілія Авер'янова висловила слова подяки лауреату "Оскара".

Спільною світлиною зі знаменитістю мати героя поділилася в Facebook.

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Шон Пенн підтримав мати пілота Джуса

Зірка Голлівуду з перших днів повномасштабного російського вторгнення активно підтримує Україну та часто буває тут з візитами. Так, вочевидь, під час одного з приїздів Пенн особисто зустрівся із Лілією Авер'яновою, яка втратила сина Андрія під час війни.

Актор та мати героя зробили спільне фото, на якому позували із прапором "Привиди Києва". У підписі до фото пані Лілія захопилася підтримкою та мужністю зірки.

"Україно, твої справжні друзі завжди з тобою! Вони повсякчас думають про допомогу у нашій боротьбі. Вони надихаються і захоплюються нашою активністю, мужністю і стійкістю. Лайк вам, неймовірні українці, від зіркового Шона Пенна", — написала мати Андрія Пільщикова.

Шон Пенн та Лілія Авер'янова. Фото: Facebook

Нагадаємо, Андрій Пільщиков був одним із пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, які на початку повномасштабної війни захищали небо Києва від ворожих атак. Завдяки Джусу та його побратимам з'явився збірний образ "Привид Києва". Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року під час зіткнення учбових літаків. 2024 року президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України посмертно.

Нагадаємо, відомий український режисер пояснив, як втік з країни під час війни. А також ми писали, що на Каннському фестивалі представлять новий фільм про війну в Україні.