Шон Пенн встретился с матерью погибшего пилота Джуса - фото

Шон Пенн. Фото: Wikipedia

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн встретился с матерью погибшего пилота Андрея Пильщикова, известного по позывному "Джус". Лилия Аверьянова выразила слова благодарности лауреату "Оскара".

Совместной фотографией со знаменитостью мать героя поделилась в Facebook.

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Шон Пенн поддержал мать пилота Джуса

Звезда Голливуда с первых дней полномасштабного российского вторжения активно поддерживает Украину и часто бывает здесь с визитами. Так, очевидно, во время одного из приездов Пенн лично встретился с Лилией Аверьяновой, которая потеряла сына Андрея во время войны.

Актер и мать героя сделали совместное фото, на котором позировали с флагом "Призраки Киева". В подписи к фото госпожа Лилия восхитилась поддержкой и мужеством звезды.

"Украина, твои настоящие друзья всегда с тобой! Они всегда думают о помощи в нашей борьбе. Они вдохновляются и восхищаются нашей активностью, мужеством и стойкостью. Лайк вам, невероятные украинцы, от звездного Шона Пенна", — написала мать Андрея Пильщикова.

Шон Пенн и Лилия Аверьянова. Фото: Facebook

Напомним, Андрей Пильщиков был одним из пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, которые в начале полномасштабной войны защищали небо Киева от вражеских атак. Благодаря Джусу и его побратимам появился собирательный образ "Призрак Киева". Пильщиков погиб 25 августа 2023 года во время столкновения учебных самолетов. В 2024 году президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины посмертно.

Напомним, известный украинский режиссер объяснил, как сбежал из страны во время войны. А также мы писали, что на Каннском фестивале представят новый фильм о войне в Украине.