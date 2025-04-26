Семюел Баєр відвідав Україну — фото

Семюел Баєр. Фото: instagram.com/culturalforces.military

Американський режисер та кліпмейкер Семюел Баєр прибув до України. Автор кліпів Nirvana і Metallica зустрівся з українськими студентами та військовими.

Про це повідомили у Культурних силах.

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Днями американський режисер приїхав до столиці України, де провів зустріч із студентами Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого.

Семюел Баєр відвідав КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого. Фото: knutkt.edu.ua

Баєр поспілкувався із молоддю та поділився із ними своїм досвідом. Як зазначили на сайті вишу, зустріч тривала понад три години, а наприкінці режисер роздав автографи та залюбки зробив фото зі студентами.

Семюел Баєр зустрівся зі студентами. Фото: knutkt.edu.ua

Окрім того, режисер разом із актором Шоном Пенном вирушив на передову, де мав нагоду зустрітися із бійцями ЗСУ. Баєр планує зняти документальний фільм, у якому хоче показати світові те, що відбувається в Україні під час російського вторгнення.

"Я сподіваюсь, що ці історії побачать у Штатах, побачать у світі. Що це вразить. Я хочу, щоб вони думали про Україну. Я хочу, щоб люди пам'ятали Україну", — сказав режисер.

Після візиту до України на своїй сторінці в Instagram Баєр поділився символічним фото на тлі монументу "Батьківщина-Мати" та підтримав українців. Режисер назвав дії росіян "тероризмом".

"Слава Україні. Я щойно повернувся з цієї прекрасної країни минулої ночі. Я знайшов нових друзів та познайомився з неймовірними людьми. Моє серце розбивається, коли я чую про ракети та дрони, спрямовані на невинне цивільне населення. Це тероризм, а не війна", — написав Баєр.

Семюел Баєр у Києві. Фото: instagram.com/samuel__bayer

Нагадаємо, Шон Пенн зробив тату з тризубом під час візиту до України. Також ми писали, що режисер "Довбуша" розповів, що чекає українське кіно після війни.