Семюел Баєр відвідав Україну — фото

Відомий американський режисер відвідав Україну — фото
Американський режисер та кліпмейкер Семюел Баєр прибув до України. Автор кліпів Nirvana і Metallica зустрівся з українськими студентами та військовими.
Про це повідомили у Культурних силах.
Семюел Баєр побував у Києві та на передовій
Днями американський режисер приїхав до столиці України, де провів зустріч із студентами Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого.
Баєр поспілкувався із молоддю та поділився із ними своїм досвідом. Як зазначили на сайті вишу, зустріч тривала понад три години, а наприкінці режисер роздав автографи та залюбки зробив фото зі студентами.
Окрім того, режисер разом із актором Шоном Пенном вирушив на передову, де мав нагоду зустрітися із бійцями ЗСУ. Баєр планує зняти документальний фільм, у якому хоче показати світові те, що відбувається в Україні під час російського вторгнення.
"Я сподіваюсь, що ці історії побачать у Штатах, побачать у світі. Що це вразить. Я хочу, щоб вони думали про Україну. Я хочу, щоб люди пам'ятали Україну", — сказав режисер.
Після візиту до України на своїй сторінці в Instagram Баєр поділився символічним фото на тлі монументу "Батьківщина-Мати" та підтримав українців. Режисер назвав дії росіян "тероризмом".
"Слава Україні. Я щойно повернувся з цієї прекрасної країни минулої ночі. Я знайшов нових друзів та познайомився з неймовірними людьми. Моє серце розбивається, коли я чую про ракети та дрони, спрямовані на невинне цивільне населення. Це тероризм, а не війна", — написав Баєр.
Нагадаємо, Шон Пенн зробив тату з тризубом під час візиту до України. Також ми писали, що режисер "Довбуша" розповів, що чекає українське кіно після війни.
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