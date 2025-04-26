Сэмюэл Байер посетил Украину — фото

Известный американский режиссер посетил Украину — фото
Американский режиссер и клипмейкер Сэмюэл Байер прибыл в Украину. Автор клипов Nirvana и Metallica встретился с украинскими студентами и военными.
Об этом сообщили в Культурных силах.
Сэмюэл Байер побывал в Киеве и на передовой
На днях американский режиссер приехал в столицу Украины, где провел встречу со студентами Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Байер пообщался с молодежью и поделился с ними своим опытом. Как отметили на сайте вуза, встреча длилась более трех часов, а в конце режиссер раздал автографы и охотно сделал фото со студентами.
Кроме того, режиссер вместе с актером Шоном Пенном отправился на передовую, где имел возможность встретиться с бойцами ВСУ. Байер планирует снять документальный фильм, в котором хочет показать миру то, что происходит в Украине во время российского вторжения.
"Я надеюсь, что эти истории увидят в Штатах, увидят в мире. Что это поразит. Я хочу, чтобы они думали об Украине. Я хочу, чтобы люди помнили Украину", — сказал режиссер.
После визита в Украину на своей странице в Instagram Байер поделился символическим фото на фоне монумента "Родина-Мать" и поддержал украинцев. Режиссер назвал действия россиян "терроризмом".
"Слава Украине. Я только что вернулся из этой прекрасной страны прошлой ночью. Я нашел новых друзей и познакомился с невероятными людьми. Мое сердце разбивается, когда я слышу о ракетах и дронах, направленных на невинное гражданское население. Это терроризм, а не война", — написал Байер.
Напомним, Шон Пенн сделал тату с трезубцем во время визита в Украину. Также мы писали, что режиссер "Довбуша" рассказал, что ждет украинское кино после войны.
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