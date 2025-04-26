Сэмюэл Байер посетил Украину — фото

Сэмюэл Байер. Фото: instagram.com/culturalforces.military

Американский режиссер и клипмейкер Сэмюэл Байер прибыл в Украину. Автор клипов Nirvana и Metallica встретился с украинскими студентами и военными.

Об этом сообщили в Культурных силах.

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На днях американский режиссер приехал в столицу Украины, где провел встречу со студентами Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Сэмюэл Байер посетил КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. Фото: knutkt.edu.ua

Байер пообщался с молодежью и поделился с ними своим опытом. Как отметили на сайте вуза, встреча длилась более трех часов, а в конце режиссер раздал автографы и охотно сделал фото со студентами.

Сэмюэл Байер встретился со студентами. Фото: knutkt.edu.ua

Кроме того, режиссер вместе с актером Шоном Пенном отправился на передовую, где имел возможность встретиться с бойцами ВСУ. Байер планирует снять документальный фильм, в котором хочет показать миру то, что происходит в Украине во время российского вторжения.

"Я надеюсь, что эти истории увидят в Штатах, увидят в мире. Что это поразит. Я хочу, чтобы они думали об Украине. Я хочу, чтобы люди помнили Украину", — сказал режиссер.

После визита в Украину на своей странице в Instagram Байер поделился символическим фото на фоне монумента "Родина-Мать" и поддержал украинцев. Режиссер назвал действия россиян "терроризмом".

"Слава Украине. Я только что вернулся из этой прекрасной страны прошлой ночью. Я нашел новых друзей и познакомился с невероятными людьми. Мое сердце разбивается, когда я слышу о ракетах и дронах, направленных на невинное гражданское население. Это терроризм, а не война", — написал Байер.

Сэмюэл Байер в Киеве. Фото: instagram.com/samuel__bayer

Напомним, Шон Пенн сделал тату с трезубцем во время визита в Украину. Также мы писали, что режиссер "Довбуша" рассказал, что ждет украинское кино после войны.