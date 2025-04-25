Шон Пенн набив тату з українським гербом — фото

Шон Пенн. Фото: facebook.com/theoxfordunion

Американський актор та режисер Шон Пенн у неочікуваний спосіб підтримав українців. Лауреат премії "Оскар" зробив татуювання із гербом України.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко у Facebook.

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Днями голлівудський актор вкотре прибув до України та зустрівся із українськими військовими. Як розповів Лещенко, це вже дев'ятий візит Пенна до України.

Сергій Лещенко та Шон Пенн. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Цього разу актор також побував на фронті, де зробив особливе тату — Пенн набив на зап'ясті герб України.

"Шон Пенн у дев'ятий раз в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Приїздити в 2022 було модно, і стояла черга з охочих. А в 2025 приїжджають тільки справжні друзі, які відчувають зв'язок з українською землею і нашими людьми. Тепер на згадку в тебе — татуювання тризубу, яке ти привіз із фронту. Дякуємо за все, Шоне!" — написав Лещенко.

Шон Пенн показав тату з гербом України. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Нагадаємо, нещодавно Шон Пенн зустрівся з матір'ю пілота Джуса. А також режисер "Довбуша" Санін розповів Новини.LIVE висловився про майбутнє українського кіно після війни.