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Оскароносний Шон Пенн прибув до України та підтримав бійців ЗСУ

22 квітня 2025 16:24
Марія Коваленко - Редактор
Шон Пенн приїхав до України та зустрівся з військовими — відео
Шон Пенн. Фото: facebook.com/theoxfordunion
Марія Коваленко - Редактор

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн знову прибув до України з візитом. Зірка кіно підтримав українських військових та зустрівся з бійцями 3-го окремого полку СпП ім. князя Святослава Хороброго.

Актор записав відеозвернення до українських захисників, якими поділилися на сторінці полку в Facebook.

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Американський актор, який від початку повномасштабного вторгнення засудив дії росіян, вчетверте приїхав до України. Цього разу Пенн навідався до військовослужбовців, а також звернувся до усіх, хто сьогодні боронить країни від окупантів.

Актор заявив, що українці є прикладом для усього світу та побажав скорішої перемоги.

"Попри все, що роблять політики, я вірю у кожного з вас і вдячний вам за те, що ви є найкращим прикладом того, ким ми всі прагнемо бути. Ви захищаєте не лише свою країну — ви справді захищаєте весь світ. І я знаю, що ви переможете", — сказав Пенн.

Нагадаємо, нещодавно Шон Пенн зустрівся з матір'ю загиблого пілота Джуса. А також ми писали, що відомий український режисер розповів, як потрапив до ЗСУ.

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