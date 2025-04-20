Тарас Ткаченко мобілізувався до лав ЗСУ — режисер розповів, де служить

Відомий український режисер вступив до ЗСУ і розповів про службу
Український режисер Тарас Ткаченко розповів про свою службу у війську. Кіномитець спершу висвітлював події на фронті разом із іноземними журналістами, але зрештою вирішив мобілізуватися.
Про це режисер розповів у інтерв'ю Oboz.ua.
Тарас Ткаченко розповів, чим займається у війську
Режисер приєднався до лав ЗСУ ще влітку 2022 року. Спершу Ткаченко працював фіксером та разом із іноземним журналістами висвітлював злочини росіян в Україні. Згодом режисер отримав пропозицію від військових зняти фільм "Битва за Київ", а пізніше вирішив і сам приєднатися до війська.
"Я зійшовся з військовими, вони кажуть: "Слухай, хочемо зробити фільм "Битва за Київ", шукаємо режисера". А для мене, крім творчої реалізації, це була прекрасна можливість побувати всюди, куди просто так не потрапиш — місця, що наближені до лінії боїв; села, які були раніше окуповані. Я почав їздити з ними, а з часом мобілізувався. Влітку 2022 року вже був у війську", — розповів Ткаченко.
Наразі режисер продовжує нести службу та створювати медіаконтент.
"Служу в медійному центрі Сухопутних військ, ми займаємося виробництвом медіаконтенту для соцмереж, телеканалів", — додав Ткаченко.
Нагадаємо, голлівудський актор Шон Пенн зустрівся із матір'ю загиблого пілота Джуса. А також відомий український режисер пояснив, чому поїхав з країни під час війни.
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