Тарас Ткаченко мобилизовался в ряды ВСУ - режиссер рассказал, где служит

Тарас Ткаченко. Фото: facebook.com/taras.tkachenko.90

Украинский режиссер Тарас Ткаченко рассказал о своей службе в армии. Кинохудожник сначала освещал события на фронте вместе с иностранными журналистами, но в итоге решил мобилизоваться.

Об этом режиссер рассказал в интервью Oboz.ua.

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Режиссер присоединился в ряды ВСУ еще летом 2022 года. Сначала Ткаченко работал фиксером и вместе с иностранным журналистами освещал преступления россиян в Украине. Впоследствии режиссер получил предложение от военных снять фильм "Битва за Киев", а позже решил и сам присоединиться к войску.

"Я сошелся с военными, они говорят: "Слушай, хотим сделать фильм "Битва за Киев", ищем режиссера". А для меня, кроме творческой реализации, это была прекрасная возможность побывать везде, куда просто так не попадешь — места, приближенные к линии боев; села, которые были ранее оккупированы. Я начал ездить с ними, а со временем мобилизовался. Летом 2022 года уже был в армии", — рассказал Ткаченко.

Сейчас режиссер продолжает нести службу и создавать медиаконтент.

"Служу в медийном центре Сухопутных войск, мы занимаемся производством медиаконтента для соцсетей, телеканалов", — добавил Ткаченко.

Напомним, голливудский актер Шон Пенн встретился с матерью погибшего пилота Джуса. А также известный украинский режиссер объяснил, почему уехал из страны во время войны.