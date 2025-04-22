Шон Пенн приехал в Украину и встретился с военными — видео

Шон Пенн. Фото: facebook.com/theoxfordunion

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн снова прибыл в Украину с визитом. Звезда кино поддержал украинских военных и встретился с бойцами 3-го отдельного полка СпН им. князя Святослава Храброго.

Актер записал видеообращение к украинским защитникам, которыми поделились на странице полка в Facebook.

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Американский актер, который с начала полномасштабного вторжения осудил действия россиян, в четвертый раз приехал в Украину. На этот раз Пенн наведался к военнослужащим, а также обратился ко всем, кто сегодня защищает страны от оккупантов.

Актер заявил, что украинцы являются примером для всего мира и пожелал скорейшей победы.

"Несмотря на все, что делают политики, я верю в каждого из вас и благодарен вам за то, что вы являетесь лучшим примером того, кем мы все стремимся быть. Вы защищаете не только свою страну — вы действительно защищаете весь мир. И я знаю, что вы победите", — сказал Пенн.

Напомним, недавно Шон Пенн встретился с матерью погибшего пилота Джуса. А также мы писали, что известный украинский режиссер рассказал, как попал в ВСУ.