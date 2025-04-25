Шон Пенн набил тату с украинским гербом — фото

Шон Пенн сделал тату с гербом Украины — фото
Американский актер и режиссер Шон Пенн неожиданным образом поддержал украинцев. Лауреат премии "Оскар" сделал татуировку с гербом Украины.
Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в Facebook.
Шон Пенн удивил патриотическим тату
На днях голливудский актер в очередной раз прибыл в Украину и встретился с украинскими военными. Как рассказал Лещенко, это уже девятый визит Пенна в Украину.
На этот раз актер также побывал на фронте, где сделал особое тату - Пенн набил на запястье герб Украины.
"Шон Пенн в девятый раз в Украине после начала полномасштабного вторжения. Приезжать в 2022 было модно, и стояла очередь из желающих. А в 2025 приезжают только настоящие друзья, которые чувствуют связь с украинской землей и нашими людьми. Теперь на память у тебя — татуировка трезубца, которую ты привез с фронта. Спасибо за все, Шон!", — написал Лещенко.
Напомним, недавно Шон Пенн встретился с матерью пилота Джуса. А также режиссер "Довбуша" Санин рассказал Новини.LIVE высказался о будущем украинского кино после войны.
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