Санін пророкує сумне майбутнє для українського кіно — відео

Український кінорежисер Олесь Санін. Фото: Новини.LIVE

Режисер легендарного фільму "Довбуш" Олесь Санін вважає, що український кінематограф знаходиться у фінансовій прірві. На його думку, майбутнє індустрії істотно залежить від держави, а саме "Держкіно". Втім, нині ця установа переживає складні часи — оговтується після рейдерського захоплення та відсутність керівника.

Своїм баченням вітчизняного кіновиробництва Олесь Санін поділився з журналісткою Новини.LIVE Анною Сірик.

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Сумне майбутнє українського кіно — дешеві стрічки і малокартиння

Олесь Санін заявив, що на вітчизняний кінопрокат чекає занепад. Адже квоту в 15% українських проєктах — вже важко виконати. Щоб заповнити цей час, в кінотеатрах відцифровують архівні стрічки або транслюють раніше придбані фільми.

"Зараз нас чекає велика історія малокартиння. Буде багато дешевих у всіх стосунках фільмів про теперішню ситуацію, про війну. Це буде використання історії на усіх можливих майданчиках. Ми намагаємося вижити. Я не вірю у виробництво фільмів в Україні без державної участі. Дуже важливо, щоб держава брала участь і диктувала порядок денний. Щоб знімали фільми про людей, надрукованих на грошових одиницях держави, про шкільну програму, про героїку. Кіно — найшвидше доходить до глядача і найбільше впливає — людина бачить і чує, вірить у це все більше", — сказав Олесь Санін.

Також, за словами режисера, негативно на виробництво впливає і відсутність продуктивної роботи "Держкіно". У стані війни, постійної втрати професіоналів на передовій — кіноіндустрія фактично ледве тримається.

"Ми в повному оточенні. Ця ситуація ганебна, але ми вийдемо з неї. Будемо працювати, але складнощі у нас на кожному кроці — у діалозі з західними партнерами, колегами. Зараз просто відсутність голови "Держкіно", зміна статусності, його втрата цього статусу, портфеля, фінансування, воно теж симптоматичне. Але історія, як воно було — неважлива, для мене важливо, як буде далі. Над цим треба працювати і ми це робимо", — додав кінорежисер.

Режисер Олесь Санін на зйомках "Довбуш". Фото: "Довбуш"

Українське кіно намагається вижити

Олесь Санін вважає, що нині кіномитці живуть в ситуації повної зради з боку "Держкіно". Про це він заговорив на публічному обговоренні "За лаштунками Держкіно: аналіз управління та ефективності державної кінополітики". Підтримки з боку держави не вистачало завжди, але нині становище погіршилось. За словами кінорежисера, попередні роки фільми все ж знімались і виходили на екранах кінотеатрів завдяки міцності митців.

"Але цей запас закінчився. Індустріально закінчився. Він нині тримається лише, як у спортсменів на вольових якостях. І, звичайно, завдяки великій потузі юних кінематографістів, яких дуже багато. Якщо аналітично поцікавитись, то на кінофестивалі "Молодість" відсоток фільмів коштом держави буде дуже маленьким, а фільмів все одно багато. Це просто надзвичайна якість виживання нації, надзвичайні таланти, які живуть і вірять попри все. Однак, я констатую зараз, що у нас відбувся повний розрив державних інтересів, і кінематографії як такої", — пояснив Олесь Санін.

Публічне обговорення "За лаштунками Держкіно". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, кияни влаштувати протест проти фестивалю квір-кіно Sunny Bunny. Також український режисер Тарас Ткаченко вступив до лав ЗСУ.