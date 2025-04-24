Санин предсказывает печальное будущее для украинского кино - видео

Украинский кинорежиссер Олесь Санин. Фото: Новини.LIVE

Режиссер легендарного фильма "Довбуш" Олесь Санин считает, что украинский кинематограф находится в финансовой пропасти. По его мнению, будущее индустрии существенно зависит от государства, а именно "Госкино". Впрочем, сейчас это учреждение переживает сложные времена — "поправка" после рейдерского захвата и отсутствие руководителя.

Своим видением отечественного кинопроизводства Олесь Санин поделился с журналисткой Новини.LIVE Анной Сирык.

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Олесь Санин заявил, что на отечественный кинопрокат ждет упадок. Ведь квоту в 15% украинских проектов — уже трудно выполнить. Чтобы заполнить это время, в кинотеатрах оцифровывают архивные картины или транслируют ранее приобретенные фильмы.

"Сейчас нас ждет большая история малокартинности. Будет много дешевых во всех отношениях фильмов о нынешней ситуации, о войне. Это будет использование истории на всех возможных площадках. Мы пытаемся выжить. Я не верю в производство фильмов в Украине без государственного участия. Очень важно, чтобы государство участвовало и диктовало повестку дня. Чтобы снимали фильмы о людях, напечатанных на денежных единицах государства, о школьной программе, о героике. Кино — быстрее доходит до зрителя и больше всего влияет: человек видит и слышит, верит в это все еще больше", — сказал Олесь Санин.

Также, по словам режиссера, негативно на производство влияет и отсутствие продуктивной работы "Госкино". В состоянии войны, постоянной потери профессионалов на передовой — киноиндустрия фактически еле держится.

"Мы в полном окружении. Эта ситуация позорная, но мы выйдем из нее. Будем работать, но сложности у нас на каждом шагу — в диалоге с западными партнерами, коллегами. Сейчас просто отсутствие главы "Госкино", изменение статусности, его потеря этого статуса, портфеля, финансирования, оно тоже симптоматично. Но история, как оно было — неважна, для меня важно, как будет дальше. Над этим надо работать и мы это делаем", — добавил кинорежиссер.

Режиссер Олесь Санин на съемках "Довбуша". Фото: "Довбуш"

Украинское кино пытается выжить

Олесь Санин считает, что сейчас кинематографисты живут в ситуации полного предательства со стороны "Госкино". Об этом он заговорил на публичном обсуждении "За кулисами Госкино: анализ управления и эффективности государственной кинополитики". Поддержки со стороны государства не хватало всегда, но сейчас положение ухудшилось. По словам кинорежиссера, предыдущие годы фильмы все же снимались и выходили на экраны кинотеатров благодаря инициативности.

"Но этот запас закончился. Индустриально закончился. Он сейчас держится только, как у спортсменов на волевых качествах. И, конечно, благодаря большой потуге юных кинематографистов, которых очень много. Если аналитически поинтересоваться, то на кинофестивале "Молодость" процент фильмов за счет государства будет очень маленьким, а фильмов все равно много. Это просто чрезвычайное качество выживания нации, чрезвычайные таланты, которые живут и верят несмотря ни на что. Однако, я констатирую сейчас, что у нас произошел полный разрыв государственных интересов, и кинематографии как таковой", — пояснил Олесь Санин.

Публичное обсуждение "За кулисами Госкино". Фото: Новини.LIVE

Напомним, киевляне устроить протест против фестиваля квир-кино Sunny Bunny. Также украинский режиссер Тарас Ткаченко вступил в ряды ВСУ.