Амаль Клуні можуть заборонити в'їзд у США через указ Дональда Трампа — деталі

Амаль та Джордж Клуні. Фото: Reuters

Дружині голлівудського актора Джорджа Клуні — Амаль — можуть заборонити в'їзд до Сполучених штатів. Адвокатка з прав людини ризикує опинитися під санкціями через новий указ президента США Дональда Трампа.

Про це пише The Mirror.

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Амаль Клуні можуть заборонити в'їзд у США

Британська правозахисниця ризикує більше не потрапити до Америки, через свою професійну діяльність. Клуні співпрацювала із Міжнародним кримінальним судом (МКС) у ході розслідування воєнних злочинів, пов'язаних із конфліктом ХАМАС та Ізраїлю.

Стало відомо, що МЗС Великої Британії зробило особисте попередження адвокатці про те, що на неї можуть бути накладені санкції, запроваджені новим указом Трампа.

Як відомо, у лютому президент США підписав розпорядження, яке включає заборону на в'їзд до країни і блокування майна та активів для осіб, які співпрацювали із МКС по даній справі. Трамп заявив, що суд вдався до безпідставних дій, що можуть зашкодити США та її союзнику Ізраїлю.

Амаль Клуні. Фото: Wikipedia

Тим часом Амаль заявила, що її діяльність не була політичною, а була пов'язана виключно із захистом прав людини.

"Це не було політичне рішення — йшлося про право. Я брала участь у справі, бо вірю в верховенство закону та необхідність захисту цивільного населення", — заявила Клуні.

Як відомо, переважно подружжя проживає у Європі. Однак к США родина має нерухомість, а також Клуні бере участь у постановках на Бродвеї та знімається у кіно.

Нагадаємо, зірка "Володаря перснів" показався у футболці з тризубом під час відпочинку в Іспанії. А також відомий американський режисер побував в Україні під час війни.