Амаль Клуни могут запретить въезд в США из-за указа Дональда Трампа — детали

Амаль и Джордж Клуни. Фото: Reuters

Жене голливудского актера Джорджа Клуни — Амаль — могут запретить въезд в Соединенные штаты. Адвокат по правам человека рискует оказаться под санкциями из-за нового указа президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет The Mirror.

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Амаль Клуни могут запретить въезд в США

Британская правозащитница рискует больше не попасть в Америку, из-за своей профессиональной деятельности. Клуни сотрудничала с Международным уголовным судом (МУС) в ходе расследования военных преступлений, связанных с конфликтом ХАМАС и Израиля.

Стало известно, что МИД Великобритании сделал личное предупреждение адвокату о том, что на нее могут быть наложены санкции, введенные новым указом Трампа.

Как известно, в феврале президент США подписал распоряжение, которое включает запрет на въезд в страну и блокирование имущества и активов для лиц, которые сотрудничали с МУС по данному делу. Трамп заявил, что суд прибегнул к безосновательным действиям, которые могут навредить США и ее союзнику Израилю.

Амаль Клуни. Фото: Wikipedia

Между тем Амаль заявила, что ее деятельность не была политической, а была связана исключительно с защитой прав человека.

"Это не было политическое решение — речь шла о праве. Я участвовала в деле, потому что верю в верховенство закона и необходимость защиты гражданского населения", — заявила Клуни.

Как известно, преимущественно супруги проживают в Европе. Однако в США семья имеет недвижимость, а также Клуни участвует в постановках на Бродвее и снимается в кино.

Напомним, звезда "Властелина колец" показался в футболке с трезубцем во время отдыха в Испании. А также известный американский режиссер побывал в Украине во время войны.