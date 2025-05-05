Новые сериалы на украинском языке — что посмотреть вечером

Сериал "Любовь и пламя". Фото: СТБ

Новые украинские сериалы уверенно покоряют сердца зрителей благодаря острым и актуальным сюжетам и харизматичным героям. А эти четыре новинки гарантированно не дадут оторваться от экрана.

Новини.LIVE делится своей подборкой.

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Любовь и пламя

Остросюжетный сериал, основанный на реальных историях украинских спасателей, точно не оставит никого равнодушным. На фоне войны и чрезвычайных событий каждый из членов команды переживает собственную драму.

Следователь

Молодой следователь Яся 10 лет назад потеряла родного брата, которого убили, когда он пытался найти их отца. Теперь, вопреки всему, Яся хочет найти виновного. Расследование семейного дела переплетается с напряженной работой в участке и неожиданной любовью.

Ключи от правды

Внезапная смерть брата заставляет следователя Валерию покинуть службу в участке и устроиться на работу в один из отелей города. Но не просто так. Накануне смерти брат Валерии был частым гостем отеля и она уверена, что найдет там все ответы.

Телохранитель

Главная героиня Екатерина, которая еще в детстве потеряла родителей, после рождения дочери готова взять на себя управление семейным бизнесом. Но теперь женщина становится главной мишенью для тех, кто давно хотел присвоить компанию.

Ранее мы писали о новом комедийном сериале от Netflix, который покорил зрителей. А также критики назвали 10 лучших триллеров за последние 30 лет.