Найкращі трилери за останні 30 років — список Collider

"Острів проклятих". Фото: кадр з фільму

Щороку на екрани виходять десятки нових трилерів, однак лише одиниці стають справжніми хітами. Ці сюжети надовго залишаються в пам'яті, а персонажі стають по-справжньому культовими.

Критики видання Collider назвали десятку найкращих трилерів за останні 30 років.

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Сім (1995)

За тиждень до виходу на пенсію детектив Соммерсет отримує нового напарника — молодого і запального Міллза. Разом вони занурюються в розслідування серії жорстоких убивств, кожне з яких символізує один із семи смертних гріхів. Маніяк, що називає себе знаряддям Бога, кидає виклик не лише закону, а й моралі.

Талановитий містер Ріплі (1999)

Молодий Том Ріплі отримує від свого боса завдання — повернути до США його сина Дікі, який безтурботно живе в Європі. Екстравагантний спосіб життя Дікі та його друзів виявляється занадто п'янким для Тома і захоплення згодом переростає в одержимість.

Шосте чуття (1999)

У центрі історії — дитячий психіатр Малкольм Кроу, зламаний внутрішньо після нападу колишнього пацієнта, що перетворив найкращий день його життя на трагедію. Його новий пацієнт — наляканий і замкнутий хлопчик, якого не розуміють ані однолітки, ані дорослі. Спроба Кроу допомогти дитині стає чимось більшим, ніж просто терапія — це шлях до розкриття моторошної таємниці, яка змінить усе.

Пам'ятай (2000)

Леонард Шелбі намагається знайти вбивцю своєї дружини, але має серйозну перешкоду — короткочасну амнезію. Чоловік пам'ятає усе до моменту вбивства, а потім спогади зникають. Усе, що він має — фотоапарат та татуювання на згадку.

Спогади про вбивство (2003)

Корейське містечко сколихує серія жорстоких вбивств жінок. Детектив Ду Ман Пак та його помічник Ен Гу Чжу намагаються вийти на слід вбивці, але згодом опускають руки та звинувачують у злочині невинного. Але розсілдування починається знову, коли з Сеула приїжджає досвідчений детектив Тхе Ен.

Життя інших (2006)

Події розгортаються у Німеччині 80-х років. Капітан поліції Герд Віслер отримує наказ стежити за письменником на прізвище Драйман якого підозрюють у капіталістичних поглядах. Спершу поліцейський сумлінно виконує свою роботу і все доповідає начальству, аж поки не починає перейматися співчуттям до письменника.

Острів проклятих (2010)

Бостонські федеральні маршали Тедді Деніелс і Чак Аулі прибувають до психлікарні на острів Шаттер. Умови тут як у тюрмі, а пацієнтів тримають як божевільних злочинців. Вони мусять знайти зниклу пацієнтку Рейчел Соландо, яка втекла з-під варти. Але маршал Деніелс переслідує і власні мотиви.

Полонянки (2013)

Життя Келлера Довера руйнується після зникнення його маленької дочки. Попри зусилля детектива Локі, розслідування заходить у глухий кут, а кількість загадок лише зростає. Втрачаючи надію й контроль над собою, батько вирішує самостійно знайти дитину, навіть якщо це коштуватиме йому всього.

Стерв'ятник (2014)

Луї Блум працює репортером на місцевому телебаченні та спеціалізується на кримінальних сюжетах. Але після чергового злочину, журналіст стає голосним підозрюваним у справі.

Паразити (2019)

Родина Кім ледве зводить кінці з кінцями, живучи в тісному підвалі та зіштовхуючись із постійними сварками через брак грошей. Після звільнення Гі-Тхека ситуація лише погіршується, але раптова можливість для сина Кі Ву стати репетитором у багатій родині стає шансом для всієї сім'ї. Завдяки хитрим схемам кожен із Кімів поступово влаштовується на роботу в розкішному домі, занурюючи всіх у небезпечну гру обману.

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