Лучшие триллеры за последние 30 лет — список Collider

"Остров проклятых". Фото: кадр из фильма

Каждый год на экраны выходят десятки новых триллеров, однако лишь единицы становятся настоящими хитами. Эти сюжеты надолго остаются в памяти, а персонажи становятся по-настоящему культовыми.

Критики издания Collider назвали десятку лучших триллеров за последние 30 лет.

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Семь (1995)

За неделю до выхода на пенсию детектив Соммерсет получает нового напарника — молодого и вспыльчивого Миллза. Вместе они погружаются в расследование серии жестоких убийств, каждое из которых символизирует один из семи смертных грехов. Маньяк, называющий себя орудием Бога, бросает вызов не только закону, но и морали.

Талантливый мистер Рипли (1999)

Молодой Том Рипли получает от своего босса задание — вернуть в США его сына Дики, который беззаботно живет в Европе. Экстравагантный образ жизни Дики и его друзей оказывается слишком пьянящим для Тома и увлечение со временем перерастает в одержимость.

Шестое чувство (1999)

В центре истории - детский психиатр Малкольм Кроу, сломленный внутренне после нападения бывшего пациента, превратившего лучший день его жизни в трагедию. Его новый пациент - напуганный и замкнутый мальчик, которого не понимают ни сверстники, ни взрослые. Попытка Кроу помочь ребенку становится чем-то большим, чем просто терапия - это путь к раскрытию жуткой тайны, которая изменит все.

Помни (2000)

Леонард Шелби пытается найти убийцу своей жены, но имеет серьезное препятствие — кратковременную амнезию. Мужчина помнит все до момента убийства, а потом воспоминания исчезают. Все, что у него есть — фотоаппарат и татуировка на память.

Воспоминания об убийстве (2003)

Корейский городок сотрясает серия жестоких убийств женщин. Детектив Ду Ман Пак и его помощник Ен Гу Чжу пытаются выйти на след убийцы, но впоследствии опускают руки и обвиняют в преступлении невиновного. Но расследование начинается снова, когда из Сеула приезжает опытный детектив Тхэ Ен.

Жизнь других (2006)

События разворачиваются в Германии 80-х годов. Капитан полиции Герд Вислер получает приказ следить за писателем по фамилии Драйман которого подозревают в капиталистических взглядах. Сначала полицейский добросовестно выполняет свою работу и все докладывает начальству, пока не начинает проникаться сочувствием к писателю.

Остров проклятых (2010)

Бостонские федеральные маршалы Тедди Дэниелс и Чак Аули прибывают в психбольницу на остров Шаттер. Условия здесь как в тюрьме, а пациентов держат как сумасшедших преступников. Они должны найти пропавшую пациентку Рэйчел Соландо, которая сбежала из-под стражи. Но маршал Дэниелс преследует и собственные мотивы.

Пленницы (2013)

Жизнь Келлера Довера рушится после исчезновения его маленькой дочери. Несмотря на усилия детектива Локи, расследование заходит в тупик, а количество загадок только растет. Теряя надежду и контроль над собой, отец решает самостоятельно найти ребенка, даже если это будет стоить ему всего.

Стервятник (2014)

Луи Блум работает репортером на местном телевидении и специализируется на криминальных сюжетах. Но после очередного преступления, журналист становится громким подозреваемым в деле.

Паразиты (2019)

Семья Ким едва сводит концы с концами, живя в тесном подвале и сталкиваясь с постоянными ссорами из-за нехватки денег. После освобождения Ги-Тхэка ситуация только ухудшается, но внезапная возможность для сына Ки Ву стать репетитором в богатой семье становится шансом для всей семьи. Благодаря хитрым схемам каждый из Кимов постепенно устраивается на работу в роскошном доме, погружая всех в опасную игру обмана.

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