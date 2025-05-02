Мінісеріали з гострим сюжетом — що подивитися на вихідні

Серіал "Твоя перша остання брехня". Фото: Netflix

Ідеальні вихідні — це коли можна зануритися в цікавий сюжет і переглянути серіал від початку до кінця. А ці три мінісеріали будуть тримати у напрузі з першої до останньої серії.

Новини.LIVE ділиться добіркою.

Реклама

Читайте також:

Дисклеймер (7 серій)

Відома журналістка Кетрін випадково дізнається про роман, в якому детально описується її життя та розкривається давня таємниця, яку вона ретельно приховувала.

Реклама

Твоя перша остання брехня (8 серій)

Колишня військова Мая намагається змиритися зі смертю свого чоловіка Джо. Але одного дня на камерах спостереження у дитячій вона бачить його. Тепер їй доведеться розв'язати заплутану змову, що триває роками.

Яблучний оцет (6 серій)

Блогерка Белль Гібсон розповідає підписникам, як подолала рак завдяки альтернативній медицині та правильному харчуванню. Однак все це брехня, і за неї доведеться поплатитися.

Реклама

Раніше ми писали, що на Netflix вийшов новий український детектив. А також пропонуємо дізнатися про 11 серіалів, на які усі чекають у травні.

Реклама