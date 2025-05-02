Мини-сериалы с острым сюжетом — что посмотреть на выходные

Сериал "Твоя первая последняя ложь". Фото: Netflix

Идеальные выходные — это когда можно окунуться в интересный сюжет и пересмотреть сериал от начала до конца. А эти три мини-сериала будут держать в напряжении с первой до последней серии.

Новини.LIVE делится подборкой.

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