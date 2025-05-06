Нові турецькі серіали з цікавим сюжетом — що подивитися ввечері

Серіал "Життя на кону". Фото: кадр з серіалу

Турецькі серіали славляться своїми неочікуваними поворотами сюжету та емоційними персонажами. Деякі з них так захоплюють, що хочеться додивитися їх до останньої серії.

Новини.LIVE ділиться добіркою.

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Життя на кону

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Стамбульська енциклопедія

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Нагадаємо, глядачів захопив новий комедійний серіал на Netflix. А також вийшов перший тизер третього сезону "Гри в кальмара".