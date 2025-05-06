Гра в кальмара 3 сезон — тизер та дата виходу серіалу на Netflix

Серіал "Гра в кальмара". Фото: Netflix

Гучний південнокорейський серіал "Гра в кальмара" повертається. Стрімінгова платформа Netflix показала перший офіційний тизер майбутнього третього сезону.

Відеоанонс вийшов на YouTube.

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Фінальний сезон "Гри в кальмара" обіцяє ще більше напруги, зради та жорстоких випробувань. Після трагічних подій у фіналі 2-го сезону гравець 456, Гі Хун, опиняється на межі — тепер йому доведеться боротися не лише за виживання, а й за правду. З кожним новим раундом ставки зростають, а довіра тане, адже зрадник може ховатися навіть серед найближчих.

Окрім тизеру, на офіційній сторінці серіалу в Instagram опублікували нові кадри з майбутнього сезону.

Прем'єра третього сезону "Гри в кальмара" відбудеться 27 червня 2025 року. Нові епізоди стануть фінальними.

Нагадаємо, на Netflix набирає популярності новий комедійний серіал. А також стало відомо, коли на стрімінгу вийде романтична комедія з Лесею Нікітюк.