Гра в кальмара 3 сезон — тизер та дата виходу серіалу на Netflix

Вийшов перший тизер 3 сезону "Гри в кальмара" — коли прем'єра
Гучний південнокорейський серіал "Гра в кальмара" повертається. Стрімінгова платформа Netflix показала перший офіційний тизер майбутнього третього сезону.
Відеоанонс вийшов на YouTube.
3 сезон "Гри в кальмара" — тизер і дата прем'єри
Фінальний сезон "Гри в кальмара" обіцяє ще більше напруги, зради та жорстоких випробувань. Після трагічних подій у фіналі 2-го сезону гравець 456, Гі Хун, опиняється на межі — тепер йому доведеться боротися не лише за виживання, а й за правду. З кожним новим раундом ставки зростають, а довіра тане, адже зрадник може ховатися навіть серед найближчих.
Окрім тизеру, на офіційній сторінці серіалу в Instagram опублікували нові кадри з майбутнього сезону.
Прем'єра третього сезону "Гри в кальмара" відбудеться 27 червня 2025 року. Нові епізоди стануть фінальними.
Нагадаємо, на Netflix набирає популярності новий комедійний серіал. А також стало відомо, коли на стрімінгу вийде романтична комедія з Лесею Нікітюк.
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