О Йон Су з Гри в кальмара покарали за домагання — фото

О Йон Сун. Фото: instagram.com/squidgamenetflix

Південнокорейський актор О Йон Су, відомий за роллю гравця "001" у серіалі "Гра в кальмара", отримав термін за сексуальні домагання. Знаменитість засудили до ув'язнення.

Про це пише Daily Star.

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О Йон Су засудили за домагання

Днями відбувся суд, на якому 80-річному актору обрали покарання у вигляді одного року ув'язнення за сексуальні домагання. Спершу Йон Су обрали покарання у вигляді восьми місяців за ґратами та випробувальний термін на два роки, але згодом рішення суду було змінено.

Зірка "Гри в кальмара" поніс покарання за непристойну поведінку зі своєю колегою, з якою працював у театрі. За показаннями жінки, 2017 року Йон Су без її дозволу торкався її тіла, обіймав та поцілував у щоку. Окрім того, як вона зазначила у суді, протягом усього часу вона перебувала у страху, як професійному так і особистому.

Актор О Йон Су. Фото: instagram.com/squidgamenetflix

Вперше про домагання жертва заявила лише 2022 року. На початку справу відклали, однак згодом розслідування поновили.

Тим часом Йон Су в суді заявив про свою невинність та назвав інцидент "проявом батьківських почуттів".

"Це принизливо постати перед судом у такому віці. Якщо я сказав або зробив щось недоречне, я прийму вирок суду. Але я не вважаю, що мої дії можна прирівняти до нападу. Якщо під час короткого спілкування мої необережні слова або дії завдали болю, я прошу вибачення. В одну мить зруйнувалося все, що я будував 80 років. Я відчуваю порожнечу. Я просто хочу повернутися туди, де моє місце", — заявив актор.

Нагадаємо, відомий корейський актор втрапив у скандал через роман із Кім Се Рон, яка скоїла самогубство. Також стало відомо, що Жан-Клод Ван Дам став фігурантом справи про торгівлю людьми.