О Йон Су из Игры в кальмара наказали за домогательства - фото

О Йон Сун. Photo: instagram.com/squidgamenetflix

Южнокорейский актер О Йон Су, известный по роли игрока "001" в сериале "Игра в кальмара", получил срок за сексуальные домогательства. Знаменитость приговорили к заключению.

Об этом пишет Daily Star.

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На днях состоялся суд, на котором 80-летнему актеру избрали наказание в виде одного года заключения за сексуальные домогательства. Сначала Йон Су избрали наказание в виде восьми месяцев за решеткой и испытательный срок на два года, но впоследствии решение суда было изменено.

Звезда "Игры в кальмара" понес наказание за непристойное поведение со своей коллегой, с которой работал в театре. По показаниям женщины, в 2017 году Йон Су без ее разрешения касался ее тела, обнимал и поцеловал в щеку. Кроме того, как она отметила в суде, в течение всего времени она находилась в страхе, как профессиональном так и личном.

Актер О Йон Су. Фото: instagram.com/squidgamenetflix

Впервые о домогательствах жертва заявила лишь в 2022 году. В начале дело отложили, однако впоследствии расследование возобновили.

Между тем Йон Су в суде заявил о своей невиновности и назвал инцидент "проявлением родительских чувств".

"Это унизительно предстать перед судом в таком возрасте. Если я сказал или сделал что-то неуместное, я приму приговор суда. Но я не считаю, что мои действия можно приравнять к нападению. Если во время короткого общения мои неосторожные слова или действия причинили боль, я прошу прощения. В один миг разрушилось все, что я строил 80 лет. Я чувствую пустоту. Я просто хочу вернуться туда, где мое место", — заявил актер.

Напомним, известный корейский актер попал в скандал из-за романа с Ким Се Рон, которая совершила самоубийство. Также стало известно, что Жан-Клод Ван Дам стал фигурантом дела о торговле людьми.