Фільм Матч із Лі Бьонхоном — трейлер та дата виходу

Лі Бьонхон. Фото: instagram.com/byunghun0712

Зірка гучного серіалу "Гра в кальмара" Лі Бьонхон з'явиться на великих екранах у новій спортивній драмі. Південнокорейський актор зіграв одну з головних ролей у фільмі "Матч".

Компанія BY4M Studio повідомила про дату виходу фільму.

Читайте також:

Фільм "Матч" із Лі Бьонхоном — дата виходу

Лі Бьонхон, відомий за роллю ведучого та гравця 001 у "Грі в кальмара", зіграє у новому фільмі Чо Гунхьона — першого корейця, який виграв світовий чемпіонат з гри у ґо. Разом із ним одну з головних ролей виконає популярний південнокорейський актор Ю А Ін.

Сюжет фільму розповість про реальну історію суперництва між двома гравцями у гру ґо. Легендарний гравець у виконанні Бьонхона намагається повернутися на вершину після того, як програв своєму учню.

Дата виходу фільму довго відкладалася через звинувачення у вживанні наркотиків у бік Ю А Іна. Однак після тривалого очікування компанія BY4M Studio оголосила, що прем'єра відбудеться 26 березня.

Нагадаємо, третій сезон "Скажених сусідів" вийшов на Netflix. А також ми ділилися 10 головних кінопрем'єр цієї весни.