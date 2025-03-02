Гра в кальмара 2 — серіали з головними героями

Постер серіалу "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

Шанувальники з нетерпінням чекають продовження популярної дорами "Гра в кальмара". Прем'єра запланована на 27 червня 2025 року.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які цікаві серіали з героями "Гри в кальмара" можна подивитися за ці кілька місяців очікування.

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Хван Ін Хо (актор Лі Бьон Хон) — дорама "Наша блакить"

"Романтика — солодка і гірка, а життя — сповнене злетів і падінь — у численних історіях про людей, які живуть і працюють на жвавому острові Чеджу", — йдеться в синопсисі від Netflix.

Вербувальник (актор Гон Ю) — дорама "Валіза"

Стрічка розповідає історію молодої жінки Ін-Джі, яка працює в шлюбному агентстві "NM" та укладає тимчасовий шлюб з музичним продюсером Хан Чон-Воном. Серіал показує те, як кохання та турбота змінюють людину та її ставлення до інших.

Офіцер поліції Джун-хо (актор Ві Хаджун) — дорама "Поганий і божевільний"

Головний герой Су Йоль працює в антикорупційному відділі. Він швидко просувається кар'єрними сходами та намагається у всьому догодити начальнику. Під час чергового розслідування він стикається з дивним хлопцем, абсолютно некерованим і трохи божевільним.

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