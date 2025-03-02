Игра в кальмара 2 — сериалы с главными героями

Постер сериала "Игра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

Поклонники с нетерпением ждут продолжения популярной дорамы "Игра в кальмара". Премьера запланирована на 27 июня 2025 года.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие интересные сериалы с героями "Игры в кальмара" можно посмотреть за эти несколько месяцев ожидания.

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Сон Ги Хун (актер Ли Чон Че) — дорама "Президентский помощник"

Чан Тэ Чжун (Ли Чжон Чжэ) поднялся с низов, чтобы стать руководителем аппарата Национальной Ассамблеи, но его амбиции на этом не останавливаются. Он использует свою острую интуицию и грубую тактику влияния на власть за кулисами, чтобы подняться на вершину.

Хван Ин Хо (актер Ли Бён Хон) — дорама "Наша голубизна"

"Романтика — сладкая и горькая, а жизнь — полна взлетов и падений — в многочисленных историях о людях, которые живут и работают на оживленном острове Чеджу", — говорится в синопсисе от Netflix.

Вербовщик (актер Гон Ю) — дорама "Чемодан"

Лента рассказывает историю молодой женщины Ин-Джи, которая работает в брачном агентстве "NM" и заключает временный брак с музыкальным продюсером Хан Чон-Воном. Сериал показывает то, как любовь и забота меняют человека и его отношение к другим.

Офицер полиции Джун-хо (актер Ви Хаджун) — дорама "Плохой и сумасшедший"

Главный герой Су Йоль работает в антикоррупционном отделе. Он быстро продвигается по карьерной лестнице и старается во всем угодить начальнику. Во время очередного расследования он сталкивается со странным парнем, совершенно неуправляемым и немного сумасшедшим.

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