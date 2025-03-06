Фильм Матч с Ли Бенхоном - трейлер и дата выхода

Ли Бёнхон. Фото: instagram.com/byunghun0712

Звезда нашумевшего сериала "Игра в кальмара" Ли Бёнхон появится на больших экранах в новой спортивной драме. Южнокорейский актер сыграл одну из главных ролей в фильме "Матч".

Компания BY4M Studio сообщила о дате выхода фильма.

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Ли Бёнхон, известный по роли ведущего и игрока 001 в "Игре в кальмара", сыграет в новом фильме Чо Гунхёна — первого корейца, который выиграл мировой чемпионат по игре в го. Вместе с ним одну из главных ролей исполнит популярный южнокорейский актер Ю А Ин.

Сюжет фильма расскажет о реальной истории соперничества между двумя игроками в игру го. Легендарный игрок в исполнении Бёнхона пытается вернуться на вершину после того, как проиграл своему ученику.

Дата выхода фильма долго откладывалась из-за обвинений в употреблении наркотиков в сторону Ю А Ина. Однако после длительного ожидания компания BY4M Studio объявила, что прем1ера состоится 26 марта.

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