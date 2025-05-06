Игра в кальмара 3 сезон — тизер и дата выхода сериала на Netflix

Вышел первый тизер 3 сезона "Игры в кальмара" — когда премьера
Нашумевший южнокорейский сериал "Игра в кальмара" возвращается. Стриминговая платформа Netflix показала первый официальный тизер предстоящего третьего сезона.
Видеоанонс вышел на YouTube.
3 сезон "Игры в кальмара" — тизер и дата премьеры
Финальный сезон "Игры в кальмара" обещает еще больше напряжения, предательства и жестоких испытаний. После трагических событий в финале 2-го сезона игрок 456, Ги Хун, оказывается на грани — теперь ему придется бороться не только за выживание, но и за правду. С каждым новым раундом ставки растут, а доверие тает, ведь предатель может скрываться даже среди самых близких.
Кроме тизера, на официальной странице сериала в Instagram опубликовали новые кадры из будущего сезона.
Премьера третьего сезона "Игры в кальмара" состоится 27 июня 2025 года. Новые эпизоды станут финальными.
Напомним, на Netflix набирает популярность новый комедийный сериал. А также стало известно, когда на стриминге выйдет романтическая комедия с Лесей Никитюк.
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