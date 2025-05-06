Игра в кальмара 3 сезон — тизер и дата выхода сериала на Netflix

Сериал "Игра в кальмара". Фото: Netflix

Нашумевший южнокорейский сериал "Игра в кальмара" возвращается. Стриминговая платформа Netflix показала первый официальный тизер предстоящего третьего сезона.

Видеоанонс вышел на YouTube.

Реклама

Читайте также:

3 сезон "Игры в кальмара" — тизер и дата премьеры

Финальный сезон "Игры в кальмара" обещает еще больше напряжения, предательства и жестоких испытаний. После трагических событий в финале 2-го сезона игрок 456, Ги Хун, оказывается на грани — теперь ему придется бороться не только за выживание, но и за правду. С каждым новым раундом ставки растут, а доверие тает, ведь предатель может скрываться даже среди самых близких.

Кроме тизера, на официальной странице сериала в Instagram опубликовали новые кадры из будущего сезона.

Премьера третьего сезона "Игры в кальмара" состоится 27 июня 2025 года. Новые эпизоды станут финальными.

Напомним, на Netflix набирает популярность новый комедийный сериал. А также стало известно, когда на стриминге выйдет романтическая комедия с Лесей Никитюк.