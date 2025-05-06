Новые турецкие сериалы с интересным сюжетом — что посмотреть вечером

3 турецких сериала, которые хочется досмотреть до конца
Турецкие сериалы славятся своими неожиданными поворотами сюжета и эмоциональными персонажами. Некоторые из них так захватывают, что хочется досмотреть их до последней серии.
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Анонимные любовники
После тяжелых событий в детстве Джем не верит в любовь и считает, что она приносит только боль. Вместе с наставником он создает клинику, где помогает людям забыть о разбитом сердце. Однако его жизнь меняется, когда он встречает романтическую Хазал.
Жизнь на кону
Спортивный обозреватель Иса после неудачи теряет популярность и работу. Неожиданно он встречает призрака погибшего миллиардера, который просит раскрыть его убийство. Чтобы вернуть себе счастливую жизнь, Иса решает ему помочь.
Стамбульская энциклопедия
Молодая студентка приезжает в Стамбул из маленького городка. Девушка останавливается у давней подруги своей мамы и должна найти себя в большом городе. Новая жизнь бросает ей новые вызовы, знакомит с новыми людьми и дарит новую надежду.
Напомним, зрителей захватил новый комедийный сериал на Netflix. А также вышел первый тизер третьего сезона "Игры в кальмара".
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