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3 турецких сериала, которые хочется досмотреть до конца

6 мая 2025 19:03
Мария Коваленко - Редактор
Новые турецкие сериалы с интересным сюжетом — что посмотреть вечером
Сериал "Жизнь на кону". Фото: кадр из сериала
Мария Коваленко - Редактор

Турецкие сериалы славятся своими неожиданными поворотами сюжета и эмоциональными персонажами. Некоторые из них так захватывают, что хочется досмотреть их до последней серии.

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Напомним, зрителей захватил новый комедийный сериал на Netflix. А также вышел первый тизер третьего сезона "Игры в кальмара".

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