Лучшие детективные сериалы с неожиданным финалом — топ-5

Кадр из сериала "Уничтожение". Фото: HBO

Если вы любите загадки и интриги, эти детективные сериалы точно пересмотреть. Каждый из них будет держать в напряжении до последней минуты.

Лучшие детективные сериалы в подборке Новини.LIVE.

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Мост (2011)

Когда тело находят на мосту на самой границе между Данией и Швецией, за дело берутся лучшие детективы из обеих стран. Только вместе Мартин Роде и Сага Норен смогут найти убийцу.

Кадр из сериала "Мост". Фото: Wikipedia

Уничтожение (2020)

Идеальная супружеская жизнь главной героини Грейс и ее мужа Джонатана рушится на глазах после внезапного убийства, в котором мужчина становится главным подозреваемым. Невероятная игра Николь Кидман и Хью Гранта, много подсказок, ложных следов и неожиданный финал заставят вас пересмотреть сериал еще раз.

Постер сериала "Уничтожение". Фото: HBO

Тела (2023)

Британский детективный триллер о загадочном теле, которое появляется в Лондоне в четырех разных временных периодах. Четыре детектива, разделенные десятилетиями, пытаются раскрыть тайну, которая изменит историю.

Кадр из сериала "Тела". Фото: Netflix

Мейр из Исттауна (2021)

Детектив Маре Шиен расследует убийство молодой девушки в пригороде Исттауна. Поиски полицейской приведут ее не только к убийце, но и к собственным тайнам, а в маленьком городке никогда не знаешь, кто окажется твоим врагом. Главную роль в сериале исполнила Кейт Уинслет.

Кадр из сериала "Мейр из Исттауна". Фото: HBO

Защищая Джейкоба (2023)

В провинциальном городке убивают подростка, а главным подозреваемым становится его одноклассник — 14-летний Джейкоб, сын помощника окружного прокурора Энди Барбера. Родители парня не верят в его вину и готовы всеми способами доказать это другим.

Кадр из сериала "Защищая Джейкоба". Фото: Apple TV+

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