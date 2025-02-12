Состояние Брюса Уиллиса значительно ухудшилось — дочь актера сделала заявление

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой. Фото: instagram.com/buuski

Состояние здоровья голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает деменцией, ухудшилось. Звезда кино теряет возможность говорить.

Об этом заявила младшая дочь актера Таллула.

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Брюс Уиллис почти не говорит

Как пишут западные СМИ, в комментарии журналистам младшая дочь актера заявила о том, что Брюс уже почти потерял возможность говорить.

Эта новость изрядно взволновала поклонников актера, ведь совсем недавно его старшая дочь, Румер, говорила, что состояние отца стабильное.

Несколько дней назад в эфире шоу Loose Women дочь звезды заявила о том, что состояние отца остается стабильным и ухудшений нет.

"У него все в порядке, потому что он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки. Самое замечательное — это как мы сплочены, так это мило. Мы действительно одно целое", — сказала Румер.

Напомним, в 2023 году "крепкому орешку" диагностировали тяжелую форму деменции — лобно-височную. После этого Уиллис перестал сниматься в кино и появляться на публике. Актера поддерживает его семья — жена Эмма Хеминг и их дочери, Майбел и Эвелин, старшие дочери Румер, Скаут и Таллула, а также бывшая жена Деми Мур.

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