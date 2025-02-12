Состояние Брюса Уиллиса значительно ухудшилось — дочь актера сделала заявление

Дочь больного Брюса Уиллиса шокировала заявлением о его состоянии
Состояние здоровья голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает деменцией, ухудшилось. Звезда кино теряет возможность говорить.
Об этом заявила младшая дочь актера Таллула.
Брюс Уиллис почти не говорит
Как пишут западные СМИ, в комментарии журналистам младшая дочь актера заявила о том, что Брюс уже почти потерял возможность говорить.
Эта новость изрядно взволновала поклонников актера, ведь совсем недавно его старшая дочь, Румер, говорила, что состояние отца стабильное.
Несколько дней назад в эфире шоу Loose Women дочь звезды заявила о том, что состояние отца остается стабильным и ухудшений нет.
"У него все в порядке, потому что он видит, что мы все одна семья. Мы очень близки. Самое замечательное — это как мы сплочены, так это мило. Мы действительно одно целое", — сказала Румер.
Напомним, в 2023 году "крепкому орешку" диагностировали тяжелую форму деменции — лобно-височную. После этого Уиллис перестал сниматься в кино и появляться на публике. Актера поддерживает его семья — жена Эмма Хеминг и их дочери, Майбел и Эвелин, старшие дочери Румер, Скаут и Таллула, а также бывшая жена Деми Мур.
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