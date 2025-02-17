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Известную 24-летнюю корейскую актрису нашли мертвой

17 февраля 2025 12:03
Мария Коваленко - Редактор
Ким Се Рон умерла — что известно
Ким Се Рон. Фото: instagram.com/ron_sae
Мария Коваленко - Редактор

Популярную южнокорейскую актрису Ким Се Рон нашли мертвой в собственном доме. Знаменитости было всего 24 года.

Об этом пишет Korean Herald.

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Тело актрисы нашел в ее доме в районе Сондонгу в Сеуле ее друг, который приехал к ней на запланированную встречу.

Местная полиция уже начала расследование загадочной причины смерти Ким. Как сообщили правоохранители, не заметили никаких следов взлома дома.

"Пока мы не нашли никаких признаков преступления, но мы расследуем обстоятельства смерти", — сообщил представитель полиции.

Акторка Кім Се Рон померла - фото
Актриса Ким Се Рон. Фото: instagram.com/ron_sae

Се Рон прославилась своими многочисленными ролями в популярных южнокорейских сериалах и кино. Еще в детстве Ким снялась в фильмах "Человек из ниоткуда" и "Сосед", который сделали ее известной.

В 2023 году актриса сыграла одну из главных ролей в сериале Netflix "Искатели".

Ранее дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала новые подробности о состоянии актера. А также стало известно о гибели молодого украинского футболиста.

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