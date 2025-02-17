Ким Се Рон умерла — что известно

Ким Се Рон. Фото: instagram.com/ron_sae

Популярную южнокорейскую актрису Ким Се Рон нашли мертвой в собственном доме. Знаменитости было всего 24 года.

Об этом пишет Korean Herald.

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Тело актрисы нашел в ее доме в районе Сондонгу в Сеуле ее друг, который приехал к ней на запланированную встречу.

Местная полиция уже начала расследование загадочной причины смерти Ким. Как сообщили правоохранители, не заметили никаких следов взлома дома.

"Пока мы не нашли никаких признаков преступления, но мы расследуем обстоятельства смерти", — сообщил представитель полиции.

Актриса Ким Се Рон. Фото: instagram.com/ron_sae

Се Рон прославилась своими многочисленными ролями в популярных южнокорейских сериалах и кино. Еще в детстве Ким снялась в фильмах "Человек из ниоткуда" и "Сосед", который сделали ее известной.

В 2023 году актриса сыграла одну из главных ролей в сериале Netflix "Искатели".

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