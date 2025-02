Умерла известная актриса Мишель Трахтенберг — звезда сериалов

Актриса Мишель Трахтенберг. Фото: Reuters

Молодую актрису Мишель Трахтенберг нашли мертвой в ее квартире в Нью-Йорке. Женщине было всего 39 лет. Она известна по ролям в сериалах "Сплетница" и "Баффи, истребительница вампиров".

Об этом пишет ABC News в среду, 26 февраля.

Что известно о смерти Мишель Трахтенберг

Как отмечает издание, около восьми утра актрису Мишель Трахтенберг нашли мертвой в ее доме. Известно, что недавно женщине сделали трансплантацию печени. Возможно, именно это дало осложнения.

По предварительной информации, смерть актрисы считают естественной, возможного преступления в этом не видят. Точные обстоятельства смерти должна установить судмедэкспертиза.

Актриса Мишель Трахтенберг. Фото: Reuters

Чем известна Мишель Трахтенберг

Многие зрители узнали о Мишель Трахтенберг после ее роли в сериале "Баффи, истребительница вампиров". Она играла сестру главной героини. В 2001 году ее номинировали на премию "Выбор подростков".

Кроме того, актриса снялась в эпизодической роли в клипе Fall Out Boy на хит группы "This Ain't a Scene, It's an Arms Race". Это произошло в 2007 году. Мишель также снималась во многих телевизионных шоу.

Мишель Трахтенберг. Фото: Reuters

Еще одна громкая роль Трахтенберг — Джорджина Спаркс в сериале "Сплетница". В 2012 году после выхода сериала ее номинировали как лучшую телевизионную злодейку на премии Teen Choice Award.

"Это, безусловно, намного веселее, чем играть хорошую девушку. Мне нравится реакция. Я никогда не понимала, почему некоторые актеры не хотят играть злодеев или злых персонажей", — отзывалась о своей роли Трахтенберг.

