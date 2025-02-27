Умер легендарный актер Джин Хэкмен

Актер Джин Гекмен. Фото: Reuters

Легендарный актер Джин Гекмен был найден мертвым в своем доме в Нью-Мексико вместе со своей женой Бетси Аракавой. Ему было 95 лет.

Об этом пишет The Sun.

Читайте также:

Что произошло в доме актера Джина Хэкмен

Полиция сообщила, что звезда был найден мертвым вместе со своей женой и собакой в их роскошном доме стоимостью 3,8 миллиона долларов. По данным правоохранителей, на телах не было найдено никаких признаков преступления.

Чем известен Джин Хэкмен

Гекмен стал известен благодаря роли в фильме "Бонни и Клайд" 1967 года, где он сыграл Бака Барроу. Однако наибольшую известность ему принесли роли в фильмах о Супермене, а также такие хиты, как "Миссисипи пылает" и "Непрощенный".

В 1972 году он получил "Оскар" за лучшую мужскую роль за роль Джимми "Папая" Дойла в фильме "Французская связь". В 1993 году Хэкмен получил награду за лучшую мужскую роль второго плана за роль в вестерне "Непрощенный". Эта лента получила четыре "Оскара", в том числе за лучший фильм.

Актер Джин Хэкмен со статуэткой "Оскар". Фото: Reuters

Кроме того, легендарный актер выиграл две номинации на премию BAFTA и три "Золотых глобуса".

Напомним, на фронте погиб известный украинский актер Алексей Самойленко. Он присоединился к рядам войска в начале полномасштабного вторжения.

Жертвами грабителя стали голливудская актриса Николь Кидман и ее муж Кит Урбан. Неизвестный мужчина ворвался в их имение в Лос-Анджелесе.