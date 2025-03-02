Оскар-2025 — прогнозы The Hollywood Reporter

Статуэтка премии "Оскар". Фото: instagram.com/theacademy/

В ночь на 3 марта состоится самое ожидаемое кинособытие года — церемония "Оскар". Награды будут вручать в кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Вероятных победителей кинопремии назвало издание The Hollywood Reporter.

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Свою оценку издание базирует Оскар на математической модели, учитывающей отраслевые награды, оценки критиков, ставки букмекеров и прочее.

Награду за лучший фильм может получить "Анора" — история о любви сына российского олигарха и проститутки.

Лучшим актером по версии издания может стать Эдриен Броуди за роль Ласло Тота в ленте "Бруталист". Этот фильм уже принес актеру Золотой глобус, BAFTA и Critics Choice Awards.

Награду лучшей актрисы вероятно получит Деми Мур за роль в "Субстанции".

Получить награду за лучшую режиссуру может Шон Бейкер за фильм "Анора". Эта лента может также победить в номинации Лучший оригинальный сценарий.

Статуэтку за лучший документальный фильм могут получить создатели "Нет другой земли". Украинцам с лентой "Фарфоровая война" прогнозируют лишь 3-е место.

Напомним, звезда фильма "Эмилия Перес" Карла София Гаскон попала в громкий скандал из-за своих публикаций в соцсетях. Также оскароносный актер Джин Хэкмен был найден мертвым в своем доме в Нью-Мексико вместе со своей женой Бетси Аракавой.