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Александр Рудинский резко высказался о россиянах в фильме "Анора"

8 марта 2025 09:48
Мария Коваленко - Редактор
Александр Рудинский высказался о русских в фильме Анора - что сказал
Александр Рудинский. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy
Мария Коваленко - Редактор

Украинский актер Александр Рудинский эмоционально прокомментировал участие российских актеров в оскароносном фильме "Анора". Лауреат премии BAFTA "разнес" Марка Эйдельштейна.

Реакцией актер поделился в подкасте "Гуртом та вщент" Сергея Притулы на YouTube.

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На днях в Лос-Анджелесе состоялась премия "Оскар", наибольшее количество на которой получил фильм о сыне российского олигарха "Анора" режиссера Шона Бейкера. Победа ленты возмутила возмутила украинцев и актерское сообщество.

По мнению Рудинского, фильм трудно назвать действительно лучшей киноработой года. По словам актера, он посмотрел ленту, чтобы оценить ее объективно, но участие россиян вызвало у него раздражение.

"Я смотрел фильм. Мне было интересно посмотреть, действительно ли есть за что номинировать Борисова. Я не засыпал до середины фильма, но меня сильно раздражал этот актер. Не Борисов, а другой, молодой кудрявый (Марк Эйдельштейн — ред.). Я его видел на BAFTA, потом мы с женой смотрели фильм, и он меня, с*ка, харит. Прям раздражало", — высказался Рудинский.

Український актор Олександр Рудинський - фото
Актер Александр Рудинский. Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Напомним, Александр Рудинский вместе со звездами Голливуда напомнил об украинцах на "Оскаре". Также мы писали, что звезда фильма "Убить Билла" за сцены мощно поддержала Украину.

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