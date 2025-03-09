Вадим Перельман хочет стать гражданином Украины — подробности

Вадим Перельман. Фото: Reuters

Американский режиссер Вадим Перельман хочет получить гражданство Украины. Кинодеятель имеет украинские корни и родился в Киеве.

Своими планами режиссер поделился в интервью Oboz.ua.

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Вадим Перельман хочет получить украинское гражданство

Режиссер родился и некоторое время прожил в Киеве. Отец Перельмана был главным инженером Каневской электростанции, но в 1972 году погиб в ДТП. После трагедии будущий кинодеятель с мамой переехали в Канаду, а после в США.

До полномасштабной войны Перельман часто бывал на родине, а несколько лет назад серьезно начал думать о том, чтобы получить гражданство. Последний раз режиссер видел родной город в 2021 году, когда приехал получить свидетельство о рождении и увидеться с друзьями.

"Я много раз бывал в Киеве с тех пор, как мы с мамой уехали. Последний раз в конце 2021 года. Успел побывать, мне кажется, везде. Как всегда, обязательно хожу на кладбище к папе. К бабушкам и дедушкам на Байково. Много гуляю по городу. Друзья возили меня, показывали что-то из того, что еще не видел, ведь город меняется.

Я приехал получить свидетельство о рождении. В какой-то момент задумался об украинском паспорте. Надо сказать, что всегда хотел иметь этот документ. И это был один из шагов к этому. Копию свидетельства я получил тогда, оно у меня есть", — рассказал Перельман.

Режиссер Вадим Перельман. Фото: УНИАН

По словам режиссера, у него осталось много приятных воспоминаний об Украине, а Киев остается для него одним из лучших городов в мире.

"Меня действительно тянет в родной город - все время и всегда. Это мой любимый город — так было и будет. И я надеюсь, что еще приеду в Киев неоднократно. Так сложилось, что никого из родственников у меня там уже нет. Друзья? Многие уехали. Когда приезжаю, живу на съемных квартирах", — поделился Перельман.

Отметим, что Вадим Перельман прославился в Голливуде фильмами "Дом из песка и тумана" и "Вся жизнь перед глазами" с Умой Турман. Некоторое время режиссер также работал в России и Беларуси.

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