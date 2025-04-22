Цены на квартиры в Польше в апреле 2025: где дешевле всего купить жилье

Вроцлав. Фото: Unsplash

Польша остается привлекательным рынком недвижимости для украинцев и других иностранных инвесторов благодаря относительно доступным ценам, стабильной экономике и высоким социальным стандартам. В апреле 2025 года рынок жилья демонстрирует устойчивый рост цен, но в некоторых городах все еще можно найти бюджетные варианты.

По данным портала Otodom.pl, цены на недвижимость в Польше значительно варьируются в зависимости от города, района, типа жилья (первичный или вторичный рынок), состояния квартиры и инфраструктуры.

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Самыми дорогими городами традиционно являются Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав и курортные города, такие как Сопот, Закопане и Свиноуйсьце.

Зато бюджетные варианты можно найти в меньших городах, в частности в Сосновце, Гожуве-Велькопольском, Люблине и Быдгоще.

Самые дорогие города

Варшава. Столица Польши удерживает лидерство по стоимости жилья. Средняя цена за квадратный метр в апреле 2025 года составляет 3 875 евро.

1-комнатные квартиры (25-35 кв. м): 112 500-150 000 евро;

2-комнатные квартиры (40-55 кв. м): 175 000-237 500 евро;

3-комнатные квартиры (60-80 кв. м): 250 000-350 000 евро.

Варшава. Фото: Unsplash

Краков. Популярный туристический и бизнес-город с ценами около 3 450 евро/кв. м.

1-комнатные: 100 000-137 500 евро;

2-комнатные: 162 500-212 500 евро;

3-комнатные: 225 000-300 000 евро.

Краков. Фото: Unsplash

Гданьск. Приморский город с развитой инфраструктурой, цена — 3 300 евро/кв. м.

1-комнатные: 95 000-130 000 евро;

2-комнатные: 150 000-200 000 евро;

3-комнатные: 212 500-275 000 евро.

Гданьск. Фото: Unsplash

Курортные города (Сопот, Закопане, Свиноуйсьце) — цены здесь могут достигать 5 000-8 375 евро/кв. м из-за туристической привлекательности.

Сопот. Фото: Pixabay



Самые дешевые города

Сосновец. Силезское воеводство предлагает одни из самых низких цен — около 1 500 евро/кв. м.

1-комнатные (25-35 кв. м): 37 500-50 000 евро;

2-комнатные (40-50 кв. м): 60 000-75 000 евро;

3-комнатные (55-70 кв. м): 82 500-100 000 евро.

Сосновец. Фото: polsha24

Гожув-Велькопольский. Любушское воеводство, цена — около 1 675 евро/кв. м.

1-комнатные: 40 000-52 500 евро;

2-комнатные: 65 000-80 000 евро;

3-комнатные: 87 500-105 000 евро.

Гожув-Велькопольский. Фото: poland.travel

Быдгощ. Спокойный город с развитой инфраструктурой, цена за "квадрат" — 1 750 евро.

1-комнатные: 42 500-55 000 евро;

2-комнатные: 70 000-87 500 евро;

3-комнатные: 90 000-112 500 евро.

Быдгощ. Фото: Mariusz Guć

Люблин. Культурный центр с растущим спросом, цена — примерно 875 евро/кв. м.

1-комнатные: 45 000-57 500 евро;

2-комнатные: 75 000-92 500 евро;

3-комнатные: 100 000-120 000 евро.

Люблин. Фото: Unsplash

Что будет с ценами на квартиры в Польше

Эксперты портала Bankier.pl отмечают, что рост цен частично компенсируется государственными программами, такими как ипотека под 2% ("Первое жилье"), которая стимулирует спрос на первичный рынок. Однако предложение нового жилья не успевает за спросом, что поддерживает восходящий тренд цен.

По прогнозам специалистов, в 2025 году рост цен на жилье в Польше будет умеренным. Это связано с ожидаемым снижением процентных ставок и стабилизацией экономической ситуации. Однако, в крупных городах, таких как Варшава и Краков, цены могут оставаться высокими из-за постоянного спроса.

Как сообщалось, в 2025 году польское правительство продолжает поддерживать украинских граждан, нашедших приют в стране из-за войны с Россией. Среди доступных льгот — скидки на железнодорожные путешествия.

Также отметим, многие украинцы рассматривают трудоустройство в Польше как временный вариант, не планируя окончательного переезда. Некоторые же предприниматели видят в этой стране возможности для расширения своего бизнеса, открывая там филиалы или основывая новые компании.