Нові ціни на квартири в Києві — до чого готуються покупці у 2025 році

Жінка передає ключі. Фото: Freepik

Ринок нерухомості столиці у 2025 році демонструє цікавий парадокс: в умовах війни, нестабільної економіки та ризиків — інтерес до купівлі житла зберігається. Більшість потенційних інвесторів очікують зростання цін як на первинному, так і на вторинному ринках. Але є й такі, хто вірить у зниження цін на квартири у Києві.

За даними свіжого опитування, проведеного ЛУН у квітні 2025 року, все більше потенційних інвесторів вірить у зростання цін на новобудови в Києві. Якщо у січні цього року 50% опитаних були впевнені у подорожчанні, то вже у квітні таких стало 61%. Лише за три місяці частка прихильників "бичачого" ринку зросла на 11%.

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Попри численні ризики, лише 12% інвесторів очікують зниження цін на новобудови — і ця частка продовжує падати. Для порівняння: ще на початку року таких було 17%. Це свідчить про стабілізацію ринку, яка знижує очікування "розпродажів" або істотних знижок.

Одночасно зменшилась і кількість тих, хто не очікує змін взагалі. Якщо у січні 33% респондентів вважали, що ціни на первинному ринку вже досягли плато, то у квітні таких стало 27%.

Що очікують покупці від цін на первинці Києва. Графіка: ЛУН

Вторинка: спокійна віра в стабільність

Інша ситуація — на вторинному ринку. Тут настрій інвесторів залишився практично незмінним. Як і раніше, 39% опитаних очікують зростання цін. Це свідчить про стабільний попит на готове житло, що вже існує, без прив’язки до ризиків будівництва.

Натомість збільшилась кількість тих, хто бачить у ринку вторинки стабільність — 41% респондентів у квітні вважають, що ціни найближчим часом не зміняться (у січні таких було 36%).

Здешевлення — все менш ймовірне

Інтерес викликає і динаміка настроїв щодо можливого здешевлення квартир. Якщо восени 2024 року в зниження цін вірили 35% покупців, то на початку 2025 року ця цифра впала до 26%, а у квітні — до лише 20%. Іншими словами, лише кожен п’ятий сьогодні розраховує на падіння цін.

Що очікують покупці від цін на вторинці Києва. Графіка: ЛУН

Що впливає на настрої покупців

Очікування покупців формуються під впливом кількох ключових факторів.

Економічна ситуація. Інфляція, коливання курсу валют і зростання вартості будівельних матеріалів безпосередньо впливають на ціни новобудов.

Попит і пропозиція. Збільшення інтересу до столичної нерухомості, особливо в престижних районах, підігріває ринок.

Психологічний аспект. Очікування зростання цін часто стає самоздійснюваним прогнозом, адже покупці поспішають інвестувати, щоб "встигнути" до подорожчання.

Що це означає для ринку

Очікування покупців — не лише відображення особистих переконань, а своєрідний барометр ринку. Високий рівень віри у подорожчання стимулює попит, і в результаті очікування можуть самі себе реалізувати. Це вже зараз спостерігається на первинному ринку, де зростання інтересу підштовхує ціни догори.

Водночас інвестори, які орієнтуються на вторинку, демонструють більший прагматизм — вони не чекають миттєвих прибутків, але й не прогнозують падіння вартості.

Як повідомлялось, у 2025 році придбання однокімнатної квартири в Києві залишиться недосяжною мрією для більшості українців. Основною перешкодою є значне відставання рівня заробітних плат від стрімкого зростання цін на житло.

Зазначимо також, елітні новобудови в престижних районах столиці є не лише символом статусу, але й вигідною інвестицією. У квітні 2025 року спостерігається стабільне зростання цін на первинному ринку нерухомості, що пов'язано з обмеженою пропозицією, високим попитом та економічними факторами.